تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 4960 للشراء في تحديث 04:15 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ السبت 5 أبريل الساعة 4:15 مساءً. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

شهد سعر عيار 24 انخفاضًا ليصبح 4989 جنيهًا للبيع و4960 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 11 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 4994 جنيهًا للبيع و4971 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 22 ليصل إلى 4573 جنيهًا للبيع و4547 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 10 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما تراجع سعر عيار 21 ليسجل 4365 جنيهًا للبيع و4340 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 10 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 21.

كما شهد سعر عيار 18 تراجعًا بقيمة 9 جنيهًا ليبلغ 3741 جنيهًا للبيع و3720 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 3746 جنيهًا للبيع و3729 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 14 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 2910 جنيهًا للبيع و2893 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 7 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 2913 جنيهًا للبيع و 2900 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 12 ليصل إلى 2494 جنيهًا للبيع و2480 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 6 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 2497 جنيهًا للبيع و2486 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر الاونصة انخفاضًا ليصل إلى 155162 جنيهًا للبيع و154273 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 356 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 155340 جنيهًا للبيع و154629 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الجنيه الذهب انخفاضًا ليصبح 34920 جنيهًا للبيع و34720 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 80 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 34960 جنيهًا للبيع و34800 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر الأونصة بالدولار ليصل إلى 3037.78 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 0 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث السبت 5 أبريل الساعة 4:15 مساءً )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4340 جنيه للشراء، وللبيع 4365 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 21700 جنيه للشراء، وللبيع 21825 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 43400 جنيه للشراء، وللبيع 43650 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 108500 جنيه للشراء، وللبيع 109125 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 217000 جنيه للشراء، وللبيع 218250 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 434000 جنيه للشراء، وللبيع 436500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 651000 جنيه للشراء، وللبيع 654750 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 868000 جنيه للشراء، وللبيع 873000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1085000 جنيه للشراء، وللبيع 1091250 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.