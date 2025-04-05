تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 4949 للشراء في تحديث 06:05 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ السبت 5 أبريل الساعة 6:05 مساءً. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

شهد سعر عيار 24 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 4977 جنيهًا للبيع و4949 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 11 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 4983 جنيهًا للبيع و 4960 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 22 ليصل إلى 4562 جنيهًا للبيع و4536 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 11 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 4568 جنيهًا للبيع و4547 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 21 انخفاضًا ليصل إلى 4355 جنيهًا للبيع و4330 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 10 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 4360 جنيهًا للبيع و4340 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 18 انخفاضًا ليصبح 3733 جنيهًا للبيع و3711 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 9 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 3737 جنيهًا للبيع و3720 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 14 ليصل إلى 2903 جنيهًا للبيع و2887 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 6 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وتراجع سعر عيار 12 ليسجل 2489 جنيهًا للبيع و2474 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 6 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 12.

كما شهد سعر الاونصة تراجعًا بقيمة 355 جنيهًا ليبلغ 154807 جنيهًا للبيع و153918 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 154984 جنيهًا للبيع و154273 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الجنيه الذهب انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 34840 جنيهًا للبيع و34640 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 80 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 34880 جنيهًا للبيع و 34720 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث السبت 5 أبريل الساعة 6:05 مساءً )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 4330 جنيه للشراء، وللبيع 4355 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 21650 جنيه للشراء، وللبيع 21775 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 43300 جنيه للشراء، وللبيع 43550 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 108250 جنيه للشراء، وللبيع 108875 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 216500 جنيه للشراء، وللبيع 217750 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 433000 جنيه للشراء، وللبيع 435500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 649500 جنيه للشراء، وللبيع 653250 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 866000 جنيه للشراء، وللبيع 871000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1082500 جنيه للشراء، وللبيع 1088750 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.