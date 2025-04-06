تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 4937 للشراء في تحديث 09:10 صباحا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 6 أبريل الساعة 9:10 صباحًا. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

انخفض سعر عيار 24 ليصل إلى 4960 جنيهًا للبيع و4937 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 12 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما تراجع سعر عيار 22 ليسجل 4547 جنيهًا للبيع و4526 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 10 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 22.

وشهد سعر عيار 21 تراجعًا بقيمة 10 جنيهًا ليبلغ 4340 جنيهًا للبيع و4320 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 4355 جنيهًا للبيع و4330 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 18 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 3720 جنيهًا للبيع و3703 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 8 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 3733 جنيهًا للبيع و 3711 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 14 ليصل إلى 2893 جنيهًا للبيع و2880 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 7 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 2903 جنيهًا للبيع و2887 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 12 انخفاضًا ليصل إلى 2480 جنيهًا للبيع و2469 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 5 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 2489 جنيهًا للبيع و2474 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الاونصة انخفاضًا ليصبح 154273 جنيهًا للبيع و153562 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 356 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 154807 جنيهًا للبيع و153918 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 34720 جنيهًا للبيع و34560 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 80 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأحد 6 أبريل الساعة 9:10 صباحًا )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4320 جنيه للشراء، وللبيع 4340 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 21600 جنيه للشراء، وللبيع 21700 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 43200 جنيه للشراء، وللبيع 43400 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 108000 جنيه للشراء، وللبيع 108500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 216000 جنيه للشراء، وللبيع 217000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 432000 جنيه للشراء، وللبيع 434000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 648000 جنيه للشراء، وللبيع 651000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 864000 جنيه للشراء، وللبيع 868000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1080000 جنيه للشراء، وللبيع 1085000 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.