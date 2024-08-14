تحديث 12:45 مساءًا: ارتفاع بقيمة 1 قرشًا لسعر اليورو الآن مقابل الجنيه

يبحث الكثيرون عن سعر اليورو اليوم في مصر بتاريخ الأربعاء 14 أغسطس الساعة 12:45 مساءً. حيث يُعد اليورو من العملات التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعارها، حيث تراوحت أسعار اليورو في الأيام الأخيرة, ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار اليورو بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار اليورو الحالية.

أعلى سعر لشراء اليورو الآن

تجد أعلى قيمة لشراء اليورو في ميد بنك حيث شهدت تعاملات الساعة الأخيرة زيادة سعر اليورو بمقدار 1 قرشًا ليسجل 54.35 جنيهًا

سعر يورو الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: بلغ سعر شراء اليورو 53.86 جنيها، وسعر البيع 54.01 جنيها.

بنك مصر: استقر سعر اليورو للشراء عند 54.29 جنيها، وللبيع عند 54.57 جنيها.

كريدي أجريكول: اليورو يسجل 54.22 جنيها للشراء و 54.46 جنيها للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي: بلغ سعر شراء اليورو 54.21 جنيها، وسعر البيع 54.50 جنيها.

بنك البركة: سعر اليورو الآن 54.32 جنيها للشراء و 54.59 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: سجل سعر اليورو 54.18 جنيها للشراء و 54.35 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: استقر سعر اليورو للشراء عند 54.34 جنيها، وللبيع عند 54.64 جنيها.

ميد بنك: سعر الشراء لعملة اليورو هو 54.35 جنيها، وسعر البيع هو 54.54 جنيها.

بنك قناة السويس: سعر الشراء لعملة اليورو هو 54.32 جنيها، وسعر البيع هو 54.60 جنيها.

البنك الأهلي المصري: سجل سعر اليورو 54.28 جنيها للشراء و 54.58 للبيع.

المصرف المتحد: شراء اليورو بسعر 53.99 جنيها وبيعه بسعر 54.58 جنيها.

بنك الكويت الوطني: سعر اليورو للشراء هو 54.29 جنيها، وللبيع 54.50 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: سعر اليورو الآن 54.21 جنيها للشراء و 54.39 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: سعر اليورو الآن 54.01 جنيها للشراء و 54.59 للبيع.

البنك العقارى المصرى العربى: سعر الشراء لعملة اليورو هو 54.16 جنيها، وسعر البيع هو 54.33 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: سعر اليورو الآن 54.21 جنيها للشراء و 54.39 للبيع.

بنك أبوظبي التجاري: سعر اليورو الآن 53.81 جنيها للشراء و 54.05 للبيع.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: شراء اليورو بسعر 54.21 جنيها وبيعه بسعر 54.53 جنيها.

البنك التجاري الدولي: بلغ سعر شراء اليورو 54.29 جنيها، وسعر البيع 54.61 جنيها.

بنك الإمارات دبي الوطني: قيمة اليورو للشراء هي 53.79 جنيها، وللبيع 53.99 جنيها.

المصرف العربي الدولي: شراء اليورو بسعر 54.18 جنيها وبيعه بسعر 54.50 جنيها.

بنك الإسكندرية: قيمة اليورو للشراء هي 54.28 جنيها، وللبيع 54.57 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: سعر الشراء لعملة اليورو هو 54.32 جنيها، وسعر البيع هو 54.61 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: سعر اليورو للشراء هو 54.24 جنيها، وللبيع 54.56 جنيها.

بنك HSBC: سعر اليورو الآن 53.64 جنيها للشراء و 54.00 للبيع.

بنك قطر الوطني: شراء اليورو بسعر 54.28 جنيها وبيعه بسعر 54.54 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر اليورو في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر اليورو لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.