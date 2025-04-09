ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5051 للشراء في تحديث 03:45 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ الأربعاء 9 أبريل الساعة 3:45 مساءً. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

ارتفع سعر عيار 24 ليسجل 5074 جنيهًا للبيع و5051 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 17 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 24.

وشهد سعر عيار 22 ارتفاعًا بقيمة 15 جنيهًا ليبلغ 4651 جنيهًا للبيع و4630 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 4636 جنيهًا للبيع و4615 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 21 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 4440 جنيهًا للبيع و4420 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 15 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 4425 جنيهًا للبيع و 4405 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 18 ليصل إلى 3806 جنيهًا للبيع و3789 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 13 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 3793 جنيهًا للبيع و3776 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 14 ارتفاعًا ليصل إلى 2960 جنيهًا للبيع و2947 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 10 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 2950 جنيهًا للبيع و2937 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 12 ارتفاعًا ليصبح 2537 جنيهًا للبيع و2526 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 9 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 2529 جنيهًا للبيع و2517 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر الاونصة ليصل إلى 157828 جنيهًا للبيع و157117 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 533 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وارتفع سعر الجنيه الذهب ليسجل 35520 جنيهًا للبيع و35360 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 120 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الجنيه الذهب.

وشهد سعر الأونصة بالدولار تراجعًا بقيمة 0 جنيهًا ليبلغ 3059.51 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 3046.25 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأربعاء 9 أبريل الساعة 3:45 مساءً )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 4420 جنيه للشراء، وللبيع 4440 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 22100 جنيه للشراء، وللبيع 22200 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 44200 جنيه للشراء، وللبيع 44400 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 110500 جنيه للشراء، وللبيع 111000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 221000 جنيه للشراء، وللبيع 222000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 442000 جنيه للشراء، وللبيع 444000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 663000 جنيه للشراء، وللبيع 666000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 884000 جنيه للشراء، وللبيع 888000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1105000 جنيه للشراء، وللبيع 1110000 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.