ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5057 للشراء في تحديث 04:15 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 9 أبريل الساعة 4:15 مساءً. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

ارتفع سعر عيار 24 ليسجل 5080 جنيهًا للبيع و5057 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 6 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 24.

وشهد سعر عيار 22 ارتفاعًا بقيمة 6 جنيهًا ليبلغ 4657 جنيهًا للبيع و4636 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 4657 جنيهًا للبيع و4630 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 21 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 4445 جنيهًا للبيع و4425 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 5 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 4445 جنيهًا للبيع و 4420 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 18 ليصل إلى 3810 جنيهًا للبيع و3793 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 4 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 3810 جنيهًا للبيع و3789 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 14 ارتفاعًا ليصل إلى 2963 جنيهًا للبيع و2950 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 3 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 2963 جنيهًا للبيع و2947 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 12 ارتفاعًا ليصبح 2540 جنيهًا للبيع و2529 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 3 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 2540 جنيهًا للبيع و2526 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر الاونصة ليصل إلى 158006 جنيهًا للبيع و157295 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 178 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وارتفع سعر الجنيه الذهب ليسجل 35560 جنيهًا للبيع و35400 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 40 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الجنيه الذهب.

وشهد سعر الأونصة بالدولار تراجعًا بقيمة 0 جنيهًا ليبلغ 3075.34 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 3059.51 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأربعاء 9 أبريل الساعة 4:15 مساءً )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4425 جنيه للشراء، وللبيع 4445 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 22125 جنيه للشراء، وللبيع 22225 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 44250 جنيه للشراء، وللبيع 44450 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 110625 جنيه للشراء، وللبيع 111125 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 221250 جنيه للشراء، وللبيع 222250 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 442500 جنيه للشراء، وللبيع 444500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 663750 جنيه للشراء، وللبيع 666750 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 885000 جنيه للشراء، وللبيع 889000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 1106250 جنيه للشراء، وللبيع 1111250 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.