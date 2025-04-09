تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5051 للشراء في تحديث 04:20 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم الأربعاء 9 أبريل الساعة 4:20 مساءً. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

انخفض سعر عيار 24 ليصل إلى 5074 جنيهًا للبيع و5051 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 6 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 5080 جنيهًا للبيع و5057 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 22 انخفاضًا ليصل إلى 4651 جنيهًا للبيع و4630 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 6 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 4657 جنيهًا للبيع و4636 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 21 انخفاضًا ليصبح 4440 جنيهًا للبيع و4420 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 5 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 4445 جنيهًا للبيع و4425 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 18 ليصل إلى 3806 جنيهًا للبيع و3789 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 4 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وتراجع سعر عيار 14 ليسجل 2960 جنيهًا للبيع و2947 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 3 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 14.

كما شهد سعر عيار 12 تراجعًا بقيمة 3 جنيهًا ليبلغ 2537 جنيهًا للبيع و2526 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 2540 جنيهًا للبيع و2529 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الاونصة انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 157828 جنيهًا للبيع و157117 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 178 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 158006 جنيهًا للبيع و 157295 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 35520 جنيهًا للبيع و35360 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 40 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 35560 جنيهًا للبيع و35400 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأربعاء 9 أبريل الساعة 4:20 مساءً )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4420 جنيه للشراء، وللبيع 4440 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 22100 جنيه للشراء، وللبيع 22200 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 44200 جنيه للشراء، وللبيع 44400 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 110500 جنيه للشراء، وللبيع 111000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 221000 جنيه للشراء، وللبيع 222000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 442000 جنيه للشراء، وللبيع 444000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 663000 جنيه للشراء، وللبيع 666000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 884000 جنيه للشراء، وللبيع 888000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1105000 جنيه للشراء، وللبيع 1110000 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.