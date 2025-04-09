ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5057 للشراء في تحديث 04:30 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم الأربعاء 9 أبريل الساعة 4:30 مساءً. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

ارتفع سعر عيار 24 ليصل إلى 5086 جنيهًا للبيع و5057 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 6 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 5074 جنيهًا للبيع و5051 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 22 ارتفاعًا ليصل إلى 4662 جنيهًا للبيع و4636 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 6 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 4651 جنيهًا للبيع و4630 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 21 ارتفاعًا ليصبح 4450 جنيهًا للبيع و4425 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 5 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 4440 جنيهًا للبيع و4420 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 18 ليصل إلى 3814 جنيهًا للبيع و3793 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 4 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما ارتفع سعر عيار 14 ليسجل 2967 جنيهًا للبيع و2950 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 3 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 14.

وشهد سعر عيار 12 ارتفاعًا بقيمة 3 جنيهًا ليبلغ 2543 جنيهًا للبيع و2529 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 2537 جنيهًا للبيع و2526 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الاونصة ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 158184 جنيهًا للبيع و157295 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 178 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 157828 جنيهًا للبيع و 157117 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 35600 جنيهًا للبيع و35400 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 40 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 35520 جنيهًا للبيع و35360 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأربعاء 9 أبريل الساعة 4:30 مساءً )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 4425 جنيه للشراء، وللبيع 4450 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 22125 جنيه للشراء، وللبيع 22250 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 44250 جنيه للشراء، وللبيع 44500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 110625 جنيه للشراء، وللبيع 111250 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 221250 جنيه للشراء، وللبيع 222500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 442500 جنيه للشراء، وللبيع 445000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 663750 جنيه للشراء، وللبيع 667500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 885000 جنيه للشراء، وللبيع 890000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1106250 جنيه للشراء، وللبيع 1112500 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.