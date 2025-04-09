ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5069 للشراء في تحديث 04:40 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم الأربعاء 9 أبريل الساعة 4:40 مساءً. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

ارتفع سعر عيار 24 ليصل إلى 5091 جنيهًا للبيع و5069 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 12 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 5086 جنيهًا للبيع و5057 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 22 ارتفاعًا ليصل إلى 4667 جنيهًا للبيع و4646 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 10 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 4662 جنيهًا للبيع و4636 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 21 ارتفاعًا ليصبح 4455 جنيهًا للبيع و4435 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 10 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 4450 جنيهًا للبيع و4425 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 18 ليصل إلى 3819 جنيهًا للبيع و3801 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 8 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما ارتفع سعر عيار 14 ليسجل 2970 جنيهًا للبيع و2957 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 7 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 14.

كما شهد سعر عيار 12 ارتفاعًا بقيمة 5 جنيهًا ليبلغ 2546 جنيهًا للبيع و2534 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 2543 جنيهًا للبيع و2529 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الاونصة ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 158361 جنيهًا للبيع و157650 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 355 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 158184 جنيهًا للبيع و 157295 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 35640 جنيهًا للبيع و35480 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 80 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 35600 جنيهًا للبيع و35400 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر الأونصة بالدولار انخفاضًا ليصل إلى 3083.47 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 0 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 3075.34 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأربعاء 9 أبريل الساعة 4:40 مساءً )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4435 جنيه للشراء، وللبيع 4455 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 22175 جنيه للشراء، وللبيع 22275 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 44350 جنيه للشراء، وللبيع 44550 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 110875 جنيه للشراء، وللبيع 111375 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 221750 جنيه للشراء، وللبيع 222750 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 443500 جنيه للشراء، وللبيع 445500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 665250 جنيه للشراء، وللبيع 668250 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 887000 جنيه للشراء، وللبيع 891000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1108750 جنيه للشراء، وللبيع 1113750 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.