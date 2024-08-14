ارتفاع بسعر اليورو مقابل الجنيه المصري وميد بنك يتصدر الشراء: تحديث 01:35 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر اليورو اليوم في مصر بتاريخ الأربعاء 14 أغسطس الساعة 1:35 مساءً. حيث يُعد اليورو من العملات التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعارها، حيث تراوحت أسعار اليورو في الأيام الأخيرة, ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار اليورو بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار اليورو الحالية.

أعلى سعر لشراء اليورو الآن

تجد أعلى قيمة لشراء اليورو في ميد بنك حيث شهدت تعاملات الساعة الأخيرة زيادة سعر اليورو بمقدار 1 قرشًا ليسجل 54.35 جنيهًا

سعر يورو الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: بلغ سعر شراء اليورو 53.86 جنيها، وسعر البيع 54.01 جنيها.

بنك مصر: شراء اليورو بسعر 54.29 جنيها وبيعه بسعر 54.57 جنيها.

كريدي أجريكول: استقر سعر اليورو للشراء عند 54.22 جنيها، وللبيع عند 54.46 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: سعر اليورو للشراء هو 54.21 جنيها، وللبيع 54.50 جنيها.

بنك البركة: اليورو يسجل 54.32 جنيها للشراء و 54.59 جنيها للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: شراء اليورو بسعر 54.18 جنيها وبيعه بسعر 54.35 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: سعر الشراء لعملة اليورو هو 54.34 جنيها، وسعر البيع هو 54.64 جنيها.

ميد بنك: استقر سعر اليورو للشراء عند 54.35 جنيها، وللبيع عند 54.54 جنيها.

بنك قناة السويس: سعر اليورو للشراء هو 54.32 جنيها، وللبيع 54.60 جنيها.

البنك الأهلي المصري: قيمة اليورو للشراء هي 54.28 جنيها، وللبيع 54.58 جنيها.

المصرف المتحد: سعر الشراء لعملة اليورو هو 53.99 جنيها، وسعر البيع هو 54.58 جنيها.

بنك الكويت الوطني: بلغ سعر شراء اليورو 54.29 جنيها، وسعر البيع 54.50 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: سعر الشراء لعملة اليورو هو 54.21 جنيها، وسعر البيع هو 54.39 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: استقر سعر اليورو للشراء عند 54.01 جنيها، وللبيع عند 54.59 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: سعر اليورو للشراء هو 54.16 جنيها، وللبيع 54.33 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: سعر اليورو للشراء هو 54.21 جنيها، وللبيع 54.39 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: استقر سعر اليورو للشراء عند 53.81 جنيها، وللبيع عند 54.05 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: سعر اليورو للشراء هو 54.21 جنيها، وللبيع 54.53 جنيها.

البنك التجاري الدولي: استقر سعر اليورو للشراء عند 54.29 جنيها، وللبيع عند 54.61 جنيها.

بنك الإمارات دبي الوطني: سعر اليورو للشراء هو 53.79 جنيها، وللبيع 53.99 جنيها.

المصرف العربي الدولي: شراء اليورو بسعر 54.18 جنيها وبيعه بسعر 54.50 جنيها.

بنك الإسكندرية: قيمة اليورو للشراء هي 54.28 جنيها، وللبيع 54.57 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: قيمة اليورو للشراء هي 54.32 جنيها، وللبيع 54.61 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: سعر اليورو للشراء هو 54.24 جنيها، وللبيع 54.56 جنيها.

بنك HSBC: استقر سعر اليورو للشراء عند 53.64 جنيها، وللبيع عند 54.00 جنيها.

بنك قطر الوطني: سعر اليورو الآن 54.28 جنيها للشراء و 54.54 للبيع.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر اليورو في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر اليورو لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.