تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5063 للشراء في تحديث 04:55 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم الأربعاء 9 أبريل الساعة 4:55 مساءً. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

شهد سعر عيار 24 تراجعًا بقيمة 6 جنيهًا ليبلغ 5086 جنيهًا للبيع و5063 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 5091 جنيهًا للبيع و5069 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 22 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 4662 جنيهًا للبيع و4641 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 5 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 4667 جنيهًا للبيع و 4646 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 21 ليصل إلى 4450 جنيهًا للبيع و4430 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 5 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 4455 جنيهًا للبيع و4435 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 18 انخفاضًا ليصل إلى 3814 جنيهًا للبيع و3797 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 4 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 3819 جنيهًا للبيع و3801 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 14 انخفاضًا ليصبح 2967 جنيهًا للبيع و2953 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 4 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 2970 جنيهًا للبيع و2957 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 12 ليصل إلى 2543 جنيهًا للبيع و2531 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 3 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما تراجع سعر الاونصة ليسجل 158184 جنيهًا للبيع و157473 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 177 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الاونصة.

وشهد سعر الجنيه الذهب تراجعًا بقيمة 40 جنيهًا ليبلغ 35600 جنيهًا للبيع و35440 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 35640 جنيهًا للبيع و35480 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأربعاء 9 أبريل الساعة 4:55 مساءً )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4430 جنيه للشراء، وللبيع 4450 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 22150 جنيه للشراء، وللبيع 22250 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 44300 جنيه للشراء، وللبيع 44500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 110750 جنيه للشراء، وللبيع 111250 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 221500 جنيه للشراء، وللبيع 222500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 443000 جنيه للشراء، وللبيع 445000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 664500 جنيه للشراء، وللبيع 667500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 886000 جنيه للشراء، وللبيع 890000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 1107500 جنيه للشراء، وللبيع 1112500 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.