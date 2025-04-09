تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5051 للشراء في تحديث 05:10 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 9 أبريل الساعة 5:10 مساءً. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

انخفض سعر عيار 24 ليصل إلى 5080 جنيهًا للبيع و5051 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 12 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما تراجع سعر عيار 22 ليسجل 4657 جنيهًا للبيع و4630 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 11 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 22.

وشهد سعر عيار 21 تراجعًا بقيمة 10 جنيهًا ليبلغ 4445 جنيهًا للبيع و4420 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 4450 جنيهًا للبيع و4430 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 18 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 3810 جنيهًا للبيع و3789 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 8 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 3814 جنيهًا للبيع و 3797 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 14 ليصل إلى 2963 جنيهًا للبيع و2947 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 6 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 2967 جنيهًا للبيع و2953 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 12 انخفاضًا ليصل إلى 2540 جنيهًا للبيع و2526 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 5 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 2543 جنيهًا للبيع و2531 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الاونصة انخفاضًا ليصبح 158006 جنيهًا للبيع و157117 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 356 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 158184 جنيهًا للبيع و157473 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 35560 جنيهًا للبيع و35360 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 80 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما تراجع سعر الأونصة بالدولار ليسجل 3070.48 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 0 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الأونصة بالدولار.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأربعاء 9 أبريل الساعة 5:10 مساءً )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 4420 جنيه للشراء، وللبيع 4445 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 22100 جنيه للشراء، وللبيع 22225 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 44200 جنيه للشراء، وللبيع 44450 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 110500 جنيه للشراء، وللبيع 111125 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 221000 جنيه للشراء، وللبيع 222250 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 442000 جنيه للشراء، وللبيع 444500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 663000 جنيه للشراء، وللبيع 666750 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 884000 جنيه للشراء، وللبيع 889000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 1105000 جنيه للشراء، وللبيع 1111250 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.