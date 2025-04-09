ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5069 للشراء في تحديث 05:30 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ الأربعاء 9 أبريل الساعة 5:30 مساءً. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

ارتفع سعر عيار 24 ليسجل 5091 جنيهًا للبيع و5069 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 18 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 24.

وشهد سعر عيار 22 ارتفاعًا بقيمة 16 جنيهًا ليبلغ 4667 جنيهًا للبيع و4646 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 4657 جنيهًا للبيع و4630 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 21 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 4455 جنيهًا للبيع و4435 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 15 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 4445 جنيهًا للبيع و 4420 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 18 ليصل إلى 3819 جنيهًا للبيع و3801 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 12 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 3810 جنيهًا للبيع و3789 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 14 ارتفاعًا ليصل إلى 2970 جنيهًا للبيع و2957 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 10 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 2963 جنيهًا للبيع و2947 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 12 ارتفاعًا ليصبح 2546 جنيهًا للبيع و2534 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 8 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 2540 جنيهًا للبيع و2526 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر الاونصة ليصل إلى 158361 جنيهًا للبيع و157650 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 533 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وارتفع سعر الجنيه الذهب ليسجل 35640 جنيهًا للبيع و35480 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 120 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الجنيه الذهب.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأربعاء 9 أبريل الساعة 5:30 مساءً )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4435 جنيه للشراء، وللبيع 4455 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 22175 جنيه للشراء، وللبيع 22275 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 44350 جنيه للشراء، وللبيع 44550 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 110875 جنيه للشراء، وللبيع 111375 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 221750 جنيه للشراء، وللبيع 222750 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 443500 جنيه للشراء، وللبيع 445500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 665250 جنيه للشراء، وللبيع 668250 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 887000 جنيه للشراء، وللبيع 891000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1108750 جنيه للشراء، وللبيع 1113750 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.