ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5074 للشراء في تحديث 06:25 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم الأربعاء 9 أبريل الساعة 6:25 مساءً. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

شهد سعر عيار 24 ارتفاعًا بقيمة 5 جنيهًا ليبلغ 5103 جنيهًا للبيع و5074 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 5091 جنيهًا للبيع و5069 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 22 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 4678 جنيهًا للبيع و4651 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 5 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 4667 جنيهًا للبيع و 4646 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 21 ليصل إلى 4465 جنيهًا للبيع و4440 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 5 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 4455 جنيهًا للبيع و4435 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 18 ارتفاعًا ليصل إلى 3827 جنيهًا للبيع و3806 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 5 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 3819 جنيهًا للبيع و3801 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 14 ارتفاعًا ليصبح 2977 جنيهًا للبيع و2960 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 3 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 2970 جنيهًا للبيع و2957 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 12 ليصل إلى 2551 جنيهًا للبيع و2537 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 3 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما ارتفع سعر الاونصة ليسجل 158717 جنيهًا للبيع و157828 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 178 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الاونصة.

وشهد سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا بقيمة 40 جنيهًا ليبلغ 35720 جنيهًا للبيع و35520 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 35640 جنيهًا للبيع و35480 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأربعاء 9 أبريل الساعة 6:25 مساءً )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4440 جنيه للشراء، وللبيع 4465 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 22200 جنيه للشراء، وللبيع 22325 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 44400 جنيه للشراء، وللبيع 44650 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 111000 جنيه للشراء، وللبيع 111625 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 222000 جنيه للشراء، وللبيع 223250 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 444000 جنيه للشراء، وللبيع 446500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 666000 جنيه للشراء، وللبيع 669750 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 888000 جنيه للشراء، وللبيع 893000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1110000 جنيه للشراء، وللبيع 1116250 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.