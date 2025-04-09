ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5086 للشراء في تحديث 06:35 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ الأربعاء 9 أبريل الساعة 6:35 مساءً. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

سجل سعر عيار 24 ارتفاعًا ليصل إلى 5109 جنيهًا للبيع و5086 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 12 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 5103 جنيهًا للبيع و5074 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 22 ارتفاعًا ليصبح 4683 جنيهًا للبيع و4662 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 11 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 4678 جنيهًا للبيع و4651 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 21 ليصل إلى 4470 جنيهًا للبيع و4450 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 10 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وارتفع سعر عيار 18 ليسجل 3831 جنيهًا للبيع و3814 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 8 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 18.

كما شهد سعر عيار 14 ارتفاعًا بقيمة 7 جنيهًا ليبلغ 2980 جنيهًا للبيع و2967 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 2977 جنيهًا للبيع و2960 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 12 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 2554 جنيهًا للبيع و2543 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 6 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 2551 جنيهًا للبيع و 2537 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر الاونصة ليصل إلى 158894 جنيهًا للبيع و158184 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 356 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 158717 جنيهًا للبيع و157828 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا ليصل إلى 35760 جنيهًا للبيع و35600 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 80 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 35720 جنيهًا للبيع و35520 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأربعاء 9 أبريل الساعة 6:35 مساءً )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4450 جنيه للشراء، وللبيع 4470 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 22250 جنيه للشراء، وللبيع 22350 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 44500 جنيه للشراء، وللبيع 44700 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 111250 جنيه للشراء، وللبيع 111750 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 222500 جنيه للشراء، وللبيع 223500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 445000 جنيه للشراء، وللبيع 447000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 667500 جنيه للشراء، وللبيع 670500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 890000 جنيه للشراء، وللبيع 894000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 1112500 جنيه للشراء، وللبيع 1117500 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.