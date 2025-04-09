تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5074 للشراء في تحديث 06:55 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم الأربعاء 9 أبريل الساعة 6:55 مساءً. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

تراجع سعر عيار 24 ليسجل 5097 جنيهًا للبيع و5074 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 12 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 24.

وشهد سعر عيار 22 تراجعًا بقيمة 11 جنيهًا ليبلغ 4672 جنيهًا للبيع و4651 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 4683 جنيهًا للبيع و4662 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 21 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 4460 جنيهًا للبيع و4440 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 10 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 4470 جنيهًا للبيع و 4450 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 18 ليصل إلى 3823 جنيهًا للبيع و3806 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 8 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 3831 جنيهًا للبيع و3814 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 14 انخفاضًا ليصل إلى 2973 جنيهًا للبيع و2960 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 7 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 2980 جنيهًا للبيع و2967 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 12 انخفاضًا ليصبح 2549 جنيهًا للبيع و2537 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 6 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 2554 جنيهًا للبيع و2543 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر الاونصة ليصل إلى 158539 جنيهًا للبيع و157828 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 356 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وتراجع سعر الجنيه الذهب ليسجل 35680 جنيهًا للبيع و35520 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 80 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الجنيه الذهب.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأربعاء 9 أبريل الساعة 6:55 مساءً )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 4440 جنيه للشراء، وللبيع 4460 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 22200 جنيه للشراء، وللبيع 22300 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 44400 جنيه للشراء، وللبيع 44600 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 111000 جنيه للشراء، وللبيع 111500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 222000 جنيه للشراء، وللبيع 223000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 444000 جنيه للشراء، وللبيع 446000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 666000 جنيه للشراء، وللبيع 669000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 888000 جنيه للشراء، وللبيع 892000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 1110000 جنيه للشراء، وللبيع 1115000 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.