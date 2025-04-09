ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5086 للشراء في تحديث 07:10 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم الأربعاء 9 أبريل الساعة 7:10 مساءً. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

شهد سعر عيار 24 ارتفاعًا بقيمة 12 جنيهًا ليبلغ 5114 جنيهًا للبيع و5086 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 5097 جنيهًا للبيع و5074 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 22 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 4688 جنيهًا للبيع و4662 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 11 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 4672 جنيهًا للبيع و 4651 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 21 ليصل إلى 4475 جنيهًا للبيع و4450 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 10 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 4460 جنيهًا للبيع و4440 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 18 ارتفاعًا ليصل إلى 3836 جنيهًا للبيع و3814 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 8 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 3823 جنيهًا للبيع و3806 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 14 ارتفاعًا ليصبح 2983 جنيهًا للبيع و2967 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 7 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 2973 جنيهًا للبيع و2960 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 12 ليصل إلى 2557 جنيهًا للبيع و2543 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 6 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وارتفع سعر الاونصة ليسجل 159072 جنيهًا للبيع و158184 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 356 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الاونصة.

وشهد سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا بقيمة 80 جنيهًا ليبلغ 35800 جنيهًا للبيع و35600 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 35680 جنيهًا للبيع و35520 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الأونصة بالدولار انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 3094.33 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 0 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 3084.9 جنيهًا للبيع و 0 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأربعاء 9 أبريل الساعة 7:10 مساءً )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 4450 جنيه للشراء، وللبيع 4475 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 22250 جنيه للشراء، وللبيع 22375 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 44500 جنيه للشراء، وللبيع 44750 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 111250 جنيه للشراء، وللبيع 111875 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 222500 جنيه للشراء، وللبيع 223750 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 445000 جنيه للشراء، وللبيع 447500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 667500 جنيه للشراء، وللبيع 671250 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 890000 جنيه للشراء، وللبيع 895000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1112500 جنيه للشراء، وللبيع 1118750 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.