ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5091 للشراء في تحديث 07:25 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم الأربعاء 9 أبريل الساعة 7:25 مساءً. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

سجل سعر عيار 24 ارتفاعًا ليصل إلى 5114 جنيهًا للبيع و5091 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 5 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 5114 جنيهًا للبيع و5086 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 22 ارتفاعًا ليصبح 4688 جنيهًا للبيع و4667 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 5 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 4688 جنيهًا للبيع و4662 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 21 ليصل إلى 4475 جنيهًا للبيع و4455 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 5 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وارتفع سعر عيار 18 ليسجل 3836 جنيهًا للبيع و3819 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 5 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 18.

وشهد سعر عيار 14 ارتفاعًا بقيمة 3 جنيهًا ليبلغ 2983 جنيهًا للبيع و2970 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 2983 جنيهًا للبيع و2967 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 12 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 2557 جنيهًا للبيع و2546 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 3 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 2557 جنيهًا للبيع و 2543 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر الاونصة ليصل إلى 159072 جنيهًا للبيع و158361 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 177 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 159072 جنيهًا للبيع و158184 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا ليصل إلى 35800 جنيهًا للبيع و35640 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 40 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 35800 جنيهًا للبيع و35600 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأربعاء 9 أبريل الساعة 7:25 مساءً )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 4455 جنيه للشراء، وللبيع 4475 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 22275 جنيه للشراء، وللبيع 22375 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 44550 جنيه للشراء، وللبيع 44750 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 111375 جنيه للشراء، وللبيع 111875 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 222750 جنيه للشراء، وللبيع 223750 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 445500 جنيه للشراء، وللبيع 447500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 668250 جنيه للشراء، وللبيع 671250 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 891000 جنيه للشراء، وللبيع 895000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1113750 جنيه للشراء، وللبيع 1118750 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.