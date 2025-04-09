تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5063 للشراء في تحديث 07:40 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم الأربعاء 9 أبريل الساعة 7:40 مساءً. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

انخفض سعر عيار 24 ليصل إلى 5086 جنيهًا للبيع و5063 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 28 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 5114 جنيهًا للبيع و5091 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 22 انخفاضًا ليصل إلى 4662 جنيهًا للبيع و4641 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 26 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 4688 جنيهًا للبيع و4667 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 21 انخفاضًا ليصبح 4450 جنيهًا للبيع و4430 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 25 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 4475 جنيهًا للبيع و4455 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 18 ليصل إلى 3814 جنيهًا للبيع و3797 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 22 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وتراجع سعر عيار 14 ليسجل 2967 جنيهًا للبيع و2953 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 17 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 14.

وشهد سعر عيار 12 تراجعًا بقيمة 15 جنيهًا ليبلغ 2543 جنيهًا للبيع و2531 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 2557 جنيهًا للبيع و2546 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الاونصة انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 158184 جنيهًا للبيع و157473 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 888 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 159072 جنيهًا للبيع و 158361 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 35600 جنيهًا للبيع و35440 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 200 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 35800 جنيهًا للبيع و35640 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر الأونصة بالدولار انخفاضًا ليصل إلى 3072.67 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 0 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 3094.33 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأربعاء 9 أبريل الساعة 7:40 مساءً )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4430 جنيه للشراء، وللبيع 4450 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 22150 جنيه للشراء، وللبيع 22250 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 44300 جنيه للشراء، وللبيع 44500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 110750 جنيه للشراء، وللبيع 111250 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 221500 جنيه للشراء، وللبيع 222500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 443000 جنيه للشراء، وللبيع 445000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 664500 جنيه للشراء، وللبيع 667500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 886000 جنيه للشراء، وللبيع 890000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 1107500 جنيه للشراء، وللبيع 1112500 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.