ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5074 للشراء في تحديث 07:50 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ الأربعاء 9 أبريل الساعة 7:50 مساءً. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

شهد سعر عيار 24 ارتفاعًا ليصبح 5103 جنيهًا للبيع و5074 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 11 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 5086 جنيهًا للبيع و5063 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 22 ليصل إلى 4678 جنيهًا للبيع و4651 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 10 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما ارتفع سعر عيار 21 ليسجل 4465 جنيهًا للبيع و4440 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 10 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 21.

وشهد سعر عيار 18 ارتفاعًا بقيمة 9 جنيهًا ليبلغ 3827 جنيهًا للبيع و3806 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 3814 جنيهًا للبيع و3797 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 14 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 2977 جنيهًا للبيع و2960 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 7 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 2967 جنيهًا للبيع و 2953 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 12 ليصل إلى 2551 جنيهًا للبيع و2537 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 6 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 2543 جنيهًا للبيع و2531 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر الاونصة ارتفاعًا ليصل إلى 158717 جنيهًا للبيع و157828 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 355 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 158184 جنيهًا للبيع و157473 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا ليصبح 35720 جنيهًا للبيع و35520 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 80 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 35600 جنيهًا للبيع و35440 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأربعاء 9 أبريل الساعة 7:50 مساءً )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4440 جنيه للشراء، وللبيع 4465 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 22200 جنيه للشراء، وللبيع 22325 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 44400 جنيه للشراء، وللبيع 44650 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 111000 جنيه للشراء، وللبيع 111625 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 222000 جنيه للشراء، وللبيع 223250 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 444000 جنيه للشراء، وللبيع 446500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 666000 جنيه للشراء، وللبيع 669750 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 888000 جنيه للشراء، وللبيع 893000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1110000 جنيه للشراء، وللبيع 1116250 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.