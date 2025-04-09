تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5057 للشراء في تحديث 08:10 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 9 أبريل الساعة 8:10 مساءً. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

انخفض سعر عيار 24 ليصل إلى 5080 جنيهًا للبيع و5057 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 6 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 5086 جنيهًا للبيع و5063 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 22 انخفاضًا ليصل إلى 4657 جنيهًا للبيع و4636 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 5 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 4662 جنيهًا للبيع و4641 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 21 انخفاضًا ليصبح 4445 جنيهًا للبيع و4425 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 5 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 4450 جنيهًا للبيع و4430 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 18 ليصل إلى 3810 جنيهًا للبيع و3793 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 4 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما تراجع سعر عيار 14 ليسجل 2963 جنيهًا للبيع و2950 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 3 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 14.

كما شهد سعر عيار 12 تراجعًا بقيمة 2 جنيهًا ليبلغ 2540 جنيهًا للبيع و2529 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 2543 جنيهًا للبيع و2531 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الاونصة انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 158006 جنيهًا للبيع و157295 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 178 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 158184 جنيهًا للبيع و 157473 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 35560 جنيهًا للبيع و35400 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 40 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 35600 جنيهًا للبيع و35440 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأربعاء 9 أبريل الساعة 8:10 مساءً )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 4425 جنيه للشراء، وللبيع 4445 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 22125 جنيه للشراء، وللبيع 22225 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 44250 جنيه للشراء، وللبيع 44450 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 110625 جنيه للشراء، وللبيع 111125 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 221250 جنيه للشراء، وللبيع 222250 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 442500 جنيه للشراء، وللبيع 444500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 663750 جنيه للشراء، وللبيع 666750 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 885000 جنيه للشراء، وللبيع 889000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 1106250 جنيه للشراء، وللبيع 1111250 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.