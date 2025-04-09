ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5063 للشراء في تحديث 08:30 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 9 أبريل الساعة 8:30 مساءً. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

شهد سعر عيار 24 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 5097 جنيهًا للبيع و5063 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 6 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 5080 جنيهًا للبيع و 5057 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 22 ليصل إلى 4672 جنيهًا للبيع و4641 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 5 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 4657 جنيهًا للبيع و4636 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 21 ارتفاعًا ليصل إلى 4460 جنيهًا للبيع و4430 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 5 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 4445 جنيهًا للبيع و4425 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 18 ارتفاعًا ليصبح 3823 جنيهًا للبيع و3797 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 4 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 3810 جنيهًا للبيع و3793 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 14 ليصل إلى 2973 جنيهًا للبيع و2953 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 3 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما ارتفع سعر عيار 12 ليسجل 2549 جنيهًا للبيع و2531 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 2 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 12.

وشهد سعر الاونصة ارتفاعًا بقيمة 178 جنيهًا ليبلغ 158539 جنيهًا للبيع و157473 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 158006 جنيهًا للبيع و157295 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 35680 جنيهًا للبيع و35440 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 40 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 35560 جنيهًا للبيع و 35400 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأربعاء 9 أبريل الساعة 8:30 مساءً )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 4430 جنيه للشراء، وللبيع 4460 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 22150 جنيه للشراء، وللبيع 22300 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 44300 جنيه للشراء، وللبيع 44600 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 110750 جنيه للشراء، وللبيع 111500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 221500 جنيه للشراء، وللبيع 223000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 443000 جنيه للشراء، وللبيع 446000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 664500 جنيه للشراء، وللبيع 669000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 886000 جنيه للشراء، وللبيع 892000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1107500 جنيه للشراء، وللبيع 1115000 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.