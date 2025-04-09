ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5074 للشراء في تحديث 09:05 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم الأربعاء 9 أبريل الساعة 9:05 مساءً. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

شهد سعر عيار 24 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 5103 جنيهًا للبيع و5074 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 11 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 5086 جنيهًا للبيع و 5063 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 22 ليصل إلى 4678 جنيهًا للبيع و4651 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 10 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 4662 جنيهًا للبيع و4641 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 21 ارتفاعًا ليصل إلى 4465 جنيهًا للبيع و4440 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 10 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 4450 جنيهًا للبيع و4430 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 18 ارتفاعًا ليصبح 3827 جنيهًا للبيع و3806 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 9 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 3814 جنيهًا للبيع و3797 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 14 ليصل إلى 2977 جنيهًا للبيع و2960 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 7 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما ارتفع سعر عيار 12 ليسجل 2551 جنيهًا للبيع و2537 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 6 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 12.

وشهد سعر الاونصة ارتفاعًا بقيمة 355 جنيهًا ليبلغ 158717 جنيهًا للبيع و157828 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 158184 جنيهًا للبيع و157473 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 35720 جنيهًا للبيع و35520 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 80 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 35600 جنيهًا للبيع و 35440 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأربعاء 9 أبريل الساعة 9:05 مساءً )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 4440 جنيه للشراء، وللبيع 4465 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 22200 جنيه للشراء، وللبيع 22325 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 44400 جنيه للشراء، وللبيع 44650 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 111000 جنيه للشراء، وللبيع 111625 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 222000 جنيه للشراء، وللبيع 223250 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 444000 جنيه للشراء، وللبيع 446500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 666000 جنيه للشراء، وللبيع 669750 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 888000 جنيه للشراء، وللبيع 893000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1110000 جنيه للشراء، وللبيع 1116250 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.