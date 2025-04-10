تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5074 للشراء في تحديث 10:50 صباحا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 10 أبريل الساعة 10:50 صباحًا. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

انخفض سعر عيار 24 ليصل إلى 5097 جنيهًا للبيع و5074 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 23 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما تراجع سعر عيار 22 ليسجل 4672 جنيهًا للبيع و4651 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 21 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 22.

كما شهد سعر عيار 21 تراجعًا بقيمة 20 جنيهًا ليبلغ 4460 جنيهًا للبيع و4440 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 4480 جنيهًا للبيع و4460 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 18 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 3823 جنيهًا للبيع و3806 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 17 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 3840 جنيهًا للبيع و 3823 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 14 ليصل إلى 2973 جنيهًا للبيع و2960 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 13 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 2987 جنيهًا للبيع و2973 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 12 انخفاضًا ليصل إلى 2549 جنيهًا للبيع و2537 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 12 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 2560 جنيهًا للبيع و2549 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الاونصة انخفاضًا ليصبح 158539 جنيهًا للبيع و157828 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 711 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 159250 جنيهًا للبيع و158539 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 35680 جنيهًا للبيع و35520 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 160 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الخميس 10 أبريل الساعة 10:50 صباحًا )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 4440 جنيه للشراء، وللبيع 4460 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 22200 جنيه للشراء، وللبيع 22300 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 44400 جنيه للشراء، وللبيع 44600 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 111000 جنيه للشراء، وللبيع 111500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 222000 جنيه للشراء، وللبيع 223000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 444000 جنيه للشراء، وللبيع 446000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 666000 جنيه للشراء، وللبيع 669000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 888000 جنيه للشراء، وللبيع 892000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1110000 جنيه للشراء، وللبيع 1115000 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.