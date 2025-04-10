ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5086 للشراء في تحديث 11:55 صباحا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 10 أبريل الساعة 11:55 صباحًا. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

ارتفع سعر عيار 24 ليصل إلى 5109 جنيهًا للبيع و5086 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 12 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما ارتفع سعر عيار 22 ليسجل 4683 جنيهًا للبيع و4662 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 11 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 22.

كما شهد سعر عيار 21 ارتفاعًا بقيمة 10 جنيهًا ليبلغ 4470 جنيهًا للبيع و4450 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 4460 جنيهًا للبيع و4440 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 18 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 3831 جنيهًا للبيع و3814 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 8 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 3823 جنيهًا للبيع و 3806 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 14 ليصل إلى 2980 جنيهًا للبيع و2967 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 7 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 2973 جنيهًا للبيع و2960 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 12 ارتفاعًا ليصل إلى 2554 جنيهًا للبيع و2543 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 6 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 2549 جنيهًا للبيع و2537 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الاونصة ارتفاعًا ليصبح 158894 جنيهًا للبيع و158184 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 356 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 158539 جنيهًا للبيع و157828 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 35760 جنيهًا للبيع و35600 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 80 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الخميس 10 أبريل الساعة 11:55 صباحًا )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4450 جنيه للشراء، وللبيع 4470 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 22250 جنيه للشراء، وللبيع 22350 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 44500 جنيه للشراء، وللبيع 44700 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 111250 جنيه للشراء، وللبيع 111750 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 222500 جنيه للشراء، وللبيع 223500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 445000 جنيه للشراء، وللبيع 447000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 667500 جنيه للشراء، وللبيع 670500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 890000 جنيه للشراء، وللبيع 894000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 1112500 جنيه للشراء، وللبيع 1117500 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.