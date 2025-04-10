تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5080 للشراء في تحديث 12:20 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ الخميس 10 أبريل الساعة 12:20 مساءً. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

شهد سعر عيار 24 تراجعًا بقيمة 6 جنيهًا ليبلغ 5103 جنيهًا للبيع و5080 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 5114 جنيهًا للبيع و5086 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 22 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 4678 جنيهًا للبيع و4657 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 5 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 4688 جنيهًا للبيع و 4662 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 21 ليصل إلى 4465 جنيهًا للبيع و4445 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 5 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 4475 جنيهًا للبيع و4450 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 18 انخفاضًا ليصل إلى 3827 جنيهًا للبيع و3810 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 4 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 3836 جنيهًا للبيع و3814 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 14 انخفاضًا ليصبح 2977 جنيهًا للبيع و2963 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 4 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 2983 جنيهًا للبيع و2967 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 12 ليصل إلى 2551 جنيهًا للبيع و2540 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 3 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وتراجع سعر الاونصة ليسجل 158717 جنيهًا للبيع و158006 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 178 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الاونصة.

وشهد سعر الجنيه الذهب تراجعًا بقيمة 40 جنيهًا ليبلغ 35720 جنيهًا للبيع و35560 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 35800 جنيهًا للبيع و35600 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الخميس 10 أبريل الساعة 12:20 مساءً )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 4445 جنيه للشراء، وللبيع 4465 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 22225 جنيه للشراء، وللبيع 22325 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 44450 جنيه للشراء، وللبيع 44650 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 111125 جنيه للشراء، وللبيع 111625 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 222250 جنيه للشراء، وللبيع 223250 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 444500 جنيه للشراء، وللبيع 446500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 666750 جنيه للشراء، وللبيع 669750 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 889000 جنيه للشراء، وللبيع 893000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1111250 جنيه للشراء، وللبيع 1116250 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.