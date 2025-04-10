ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5086 للشراء في تحديث 12:40 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم الخميس 10 أبريل الساعة 12:40 مساءً. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

ارتفع سعر عيار 24 ليصل إلى 5109 جنيهًا للبيع و5086 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 6 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 5103 جنيهًا للبيع و5080 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 22 ارتفاعًا ليصل إلى 4683 جنيهًا للبيع و4662 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 5 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 4678 جنيهًا للبيع و4657 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 21 ارتفاعًا ليصبح 4470 جنيهًا للبيع و4450 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 5 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 4465 جنيهًا للبيع و4445 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 18 ليصل إلى 3831 جنيهًا للبيع و3814 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 4 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما ارتفع سعر عيار 14 ليسجل 2980 جنيهًا للبيع و2967 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 4 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 14.

وشهد سعر عيار 12 ارتفاعًا بقيمة 3 جنيهًا ليبلغ 2554 جنيهًا للبيع و2543 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 2551 جنيهًا للبيع و2540 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الاونصة ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 158894 جنيهًا للبيع و158184 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 178 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 158717 جنيهًا للبيع و 158006 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 35760 جنيهًا للبيع و35600 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 40 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 35720 جنيهًا للبيع و35560 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر الأونصة بالدولار انخفاضًا ليصل إلى 3120.9 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 0 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 3116.82 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الخميس 10 أبريل الساعة 12:40 مساءً )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4450 جنيه للشراء، وللبيع 4470 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 22250 جنيه للشراء، وللبيع 22350 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 44500 جنيه للشراء، وللبيع 44700 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 111250 جنيه للشراء، وللبيع 111750 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 222500 جنيه للشراء، وللبيع 223500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 445000 جنيه للشراء، وللبيع 447000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 667500 جنيه للشراء، وللبيع 670500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 890000 جنيه للشراء، وللبيع 894000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1112500 جنيه للشراء، وللبيع 1117500 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.