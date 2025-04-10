ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5097 للشراء في تحديث 12:55 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 10 أبريل الساعة 12:55 مساءً. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

شهد سعر عيار 24 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 5120 جنيهًا للبيع و5097 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 11 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 5109 جنيهًا للبيع و 5086 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 22 ليصل إلى 4693 جنيهًا للبيع و4672 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 10 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 4683 جنيهًا للبيع و4662 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 21 ارتفاعًا ليصل إلى 4480 جنيهًا للبيع و4460 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 10 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 4470 جنيهًا للبيع و4450 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 18 ارتفاعًا ليصبح 3840 جنيهًا للبيع و3823 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 9 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 3831 جنيهًا للبيع و3814 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 14 ليصل إلى 2987 جنيهًا للبيع و2973 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 6 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما ارتفع سعر عيار 12 ليسجل 2560 جنيهًا للبيع و2549 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 6 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 12.

كما شهد سعر الاونصة ارتفاعًا بقيمة 355 جنيهًا ليبلغ 159250 جنيهًا للبيع و158539 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 158894 جنيهًا للبيع و158184 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 35840 جنيهًا للبيع و35680 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 80 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 35760 جنيهًا للبيع و 35600 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الخميس 10 أبريل الساعة 12:55 مساءً )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 4460 جنيه للشراء، وللبيع 4480 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 22300 جنيه للشراء، وللبيع 22400 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 44600 جنيه للشراء، وللبيع 44800 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 111500 جنيه للشراء، وللبيع 112000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 223000 جنيه للشراء، وللبيع 224000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 446000 جنيه للشراء، وللبيع 448000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 669000 جنيه للشراء، وللبيع 672000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 892000 جنيه للشراء، وللبيع 896000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1115000 جنيه للشراء، وللبيع 1120000 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.