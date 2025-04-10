تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5091 للشراء في تحديث 01:10 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 10 أبريل الساعة 1:10 مساءً. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

شهد سعر عيار 24 انخفاضًا ليصبح 5114 جنيهًا للبيع و5091 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 6 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 5120 جنيهًا للبيع و5097 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 22 ليصل إلى 4688 جنيهًا للبيع و4667 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 5 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وتراجع سعر عيار 21 ليسجل 4475 جنيهًا للبيع و4455 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 5 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 21.

كما شهد سعر عيار 18 تراجعًا بقيمة 4 جنيهًا ليبلغ 3836 جنيهًا للبيع و3819 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 3840 جنيهًا للبيع و3823 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 14 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 2983 جنيهًا للبيع و2970 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 3 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 2987 جنيهًا للبيع و 2973 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 12 ليصل إلى 2557 جنيهًا للبيع و2546 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 3 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 2560 جنيهًا للبيع و2549 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر الاونصة انخفاضًا ليصل إلى 159072 جنيهًا للبيع و158361 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 178 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 159250 جنيهًا للبيع و158539 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الجنيه الذهب انخفاضًا ليصبح 35800 جنيهًا للبيع و35640 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 40 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 35840 جنيهًا للبيع و35680 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر الأونصة بالدولار ليصل إلى 3120.24 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 0 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الخميس 10 أبريل الساعة 1:10 مساءً )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4455 جنيه للشراء، وللبيع 4475 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 22275 جنيه للشراء، وللبيع 22375 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 44550 جنيه للشراء، وللبيع 44750 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 111375 جنيه للشراء، وللبيع 111875 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 222750 جنيه للشراء، وللبيع 223750 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 445500 جنيه للشراء، وللبيع 447500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 668250 جنيه للشراء، وللبيع 671250 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 891000 جنيه للشراء، وللبيع 895000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 1113750 جنيه للشراء، وللبيع 1118750 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.