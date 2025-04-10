تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5080 للشراء في تحديث 01:20 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ الخميس 10 أبريل الساعة 1:20 مساءً. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

انخفض سعر عيار 24 ليصل إلى 5103 جنيهًا للبيع و5080 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 11 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 5114 جنيهًا للبيع و5091 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 22 انخفاضًا ليصل إلى 4678 جنيهًا للبيع و4657 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 10 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 4688 جنيهًا للبيع و4667 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 21 انخفاضًا ليصبح 4465 جنيهًا للبيع و4445 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 10 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 4475 جنيهًا للبيع و4455 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 18 ليصل إلى 3827 جنيهًا للبيع و3810 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 9 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما تراجع سعر عيار 14 ليسجل 2977 جنيهًا للبيع و2963 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 7 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 14.

وشهد سعر عيار 12 تراجعًا بقيمة 6 جنيهًا ليبلغ 2551 جنيهًا للبيع و2540 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 2557 جنيهًا للبيع و2546 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الاونصة انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 158717 جنيهًا للبيع و158006 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 355 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 159072 جنيهًا للبيع و 158361 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 35720 جنيهًا للبيع و35560 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 80 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 35800 جنيهًا للبيع و35640 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الخميس 10 أبريل الساعة 1:20 مساءً )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4445 جنيه للشراء، وللبيع 4465 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 22225 جنيه للشراء، وللبيع 22325 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 44450 جنيه للشراء، وللبيع 44650 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 111125 جنيه للشراء، وللبيع 111625 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 222250 جنيه للشراء، وللبيع 223250 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 444500 جنيه للشراء، وللبيع 446500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 666750 جنيه للشراء، وللبيع 669750 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 889000 جنيه للشراء، وللبيع 893000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 1111250 جنيه للشراء، وللبيع 1116250 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.