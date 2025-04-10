ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5097 للشراء في تحديث 01:40 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ الخميس 10 أبريل الساعة 1:40 مساءً. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

شهد سعر عيار 24 ارتفاعًا ليصبح 5126 جنيهًا للبيع و5097 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 17 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 5103 جنيهًا للبيع و5080 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 22 ليصل إلى 4699 جنيهًا للبيع و4672 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 15 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وارتفع سعر عيار 21 ليسجل 4485 جنيهًا للبيع و4460 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 15 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 21.

كما شهد سعر عيار 18 ارتفاعًا بقيمة 13 جنيهًا ليبلغ 3844 جنيهًا للبيع و3823 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 3827 جنيهًا للبيع و3810 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 14 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 2990 جنيهًا للبيع و2973 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 10 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 2977 جنيهًا للبيع و 2963 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 12 ليصل إلى 2563 جنيهًا للبيع و2549 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 9 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 2551 جنيهًا للبيع و2540 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر الاونصة ارتفاعًا ليصل إلى 159428 جنيهًا للبيع و158539 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 533 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 158717 جنيهًا للبيع و158006 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا ليصبح 35880 جنيهًا للبيع و35680 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 120 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 35720 جنيهًا للبيع و35560 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر الأونصة بالدولار ليصل إلى 3118.37 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 0 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الخميس 10 أبريل الساعة 1:40 مساءً )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4460 جنيه للشراء، وللبيع 4485 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 22300 جنيه للشراء، وللبيع 22425 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 44600 جنيه للشراء، وللبيع 44850 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 111500 جنيه للشراء، وللبيع 112125 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 223000 جنيه للشراء، وللبيع 224250 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 446000 جنيه للشراء، وللبيع 448500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 669000 جنيه للشراء، وللبيع 672750 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 892000 جنيه للشراء، وللبيع 897000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1115000 جنيه للشراء، وللبيع 1121250 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.