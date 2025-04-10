ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5109 للشراء في تحديث 02:05 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 10 أبريل الساعة 2:05 مساءً. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

شهد سعر عيار 24 ارتفاعًا ليصبح 5131 جنيهًا للبيع و5109 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 12 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 5126 جنيهًا للبيع و5097 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 22 ليصل إلى 4704 جنيهًا للبيع و4683 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 11 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما ارتفع سعر عيار 21 ليسجل 4490 جنيهًا للبيع و4470 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 10 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 21.

كما شهد سعر عيار 18 ارتفاعًا بقيمة 8 جنيهًا ليبلغ 3849 جنيهًا للبيع و3831 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 3844 جنيهًا للبيع و3823 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 14 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 2993 جنيهًا للبيع و2980 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 7 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 2990 جنيهًا للبيع و 2973 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 12 ليصل إلى 2566 جنيهًا للبيع و2554 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 5 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 2563 جنيهًا للبيع و2549 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر الاونصة ارتفاعًا ليصل إلى 159605 جنيهًا للبيع و158894 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 355 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 159428 جنيهًا للبيع و158539 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا ليصبح 35920 جنيهًا للبيع و35760 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 80 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 35880 جنيهًا للبيع و35680 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر الأونصة بالدولار ليصل إلى 3121.75 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 0 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الخميس 10 أبريل الساعة 2:05 مساءً )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4470 جنيه للشراء، وللبيع 4490 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 22350 جنيه للشراء، وللبيع 22450 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 44700 جنيه للشراء، وللبيع 44900 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 111750 جنيه للشراء، وللبيع 112250 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 223500 جنيه للشراء، وللبيع 224500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 447000 جنيه للشراء، وللبيع 449000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 670500 جنيه للشراء، وللبيع 673500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 894000 جنيه للشراء، وللبيع 898000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 1117500 جنيه للشراء، وللبيع 1122500 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.