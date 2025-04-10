ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5114 للشراء في تحديث 02:30 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ الخميس 10 أبريل الساعة 2:30 مساءً. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

شهد سعر عيار 24 ارتفاعًا ليصبح 5143 جنيهًا للبيع و5114 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 5 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 5131 جنيهًا للبيع و5109 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 22 ليصل إلى 4714 جنيهًا للبيع و4688 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 5 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما ارتفع سعر عيار 21 ليسجل 4500 جنيهًا للبيع و4475 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 5 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 21.

وشهد سعر عيار 18 ارتفاعًا بقيمة 5 جنيهًا ليبلغ 3857 جنيهًا للبيع و3836 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 3849 جنيهًا للبيع و3831 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 14 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 3000 جنيهًا للبيع و2983 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 3 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 2993 جنيهًا للبيع و 2980 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 12 ليصل إلى 2571 جنيهًا للبيع و2557 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 3 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 2566 جنيهًا للبيع و2554 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر الاونصة ارتفاعًا ليصل إلى 159961 جنيهًا للبيع و159072 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 178 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 159605 جنيهًا للبيع و158894 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا ليصبح 36000 جنيهًا للبيع و35800 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 40 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 35920 جنيهًا للبيع و35760 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الخميس 10 أبريل الساعة 2:30 مساءً )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4475 جنيه للشراء، وللبيع 4500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 22375 جنيه للشراء، وللبيع 22500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 44750 جنيه للشراء، وللبيع 45000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 111875 جنيه للشراء، وللبيع 112500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 223750 جنيه للشراء، وللبيع 225000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 447500 جنيه للشراء، وللبيع 450000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 671250 جنيه للشراء، وللبيع 675000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 895000 جنيه للشراء، وللبيع 900000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1118750 جنيه للشراء، وللبيع 1125000 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.