تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5109 للشراء في تحديث 02:45 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ الخميس 10 أبريل الساعة 2:45 مساءً. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

تراجع سعر عيار 24 ليسجل 5131 جنيهًا للبيع و5109 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 5 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 24.

كما شهد سعر عيار 22 تراجعًا بقيمة 5 جنيهًا ليبلغ 4704 جنيهًا للبيع و4683 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 4709 جنيهًا للبيع و4688 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 21 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 4490 جنيهًا للبيع و4470 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 5 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 4495 جنيهًا للبيع و 4475 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 18 ليصل إلى 3849 جنيهًا للبيع و3831 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 5 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 3853 جنيهًا للبيع و3836 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 14 انخفاضًا ليصل إلى 2993 جنيهًا للبيع و2980 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 3 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 2997 جنيهًا للبيع و2983 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 12 انخفاضًا ليصبح 2566 جنيهًا للبيع و2554 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 3 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 2569 جنيهًا للبيع و2557 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر الاونصة ليصل إلى 159605 جنيهًا للبيع و158894 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 178 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما تراجع سعر الجنيه الذهب ليسجل 35920 جنيهًا للبيع و35760 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 40 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الجنيه الذهب.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الخميس 10 أبريل الساعة 2:45 مساءً )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 4470 جنيه للشراء، وللبيع 4490 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 22350 جنيه للشراء، وللبيع 22450 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 44700 جنيه للشراء، وللبيع 44900 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 111750 جنيه للشراء، وللبيع 112250 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 223500 جنيه للشراء، وللبيع 224500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 447000 جنيه للشراء، وللبيع 449000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 670500 جنيه للشراء، وللبيع 673500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 894000 جنيه للشراء، وللبيع 898000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1117500 جنيه للشراء، وللبيع 1122500 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.