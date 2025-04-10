ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5120 للشراء في تحديث 02:50 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم الخميس 10 أبريل الساعة 2:50 مساءً. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

شهد سعر عيار 24 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 5143 جنيهًا للبيع و5120 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 11 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 5131 جنيهًا للبيع و 5109 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 22 ليصل إلى 4714 جنيهًا للبيع و4693 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 10 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 4704 جنيهًا للبيع و4683 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 21 ارتفاعًا ليصل إلى 4500 جنيهًا للبيع و4480 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 10 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 4490 جنيهًا للبيع و4470 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 18 ارتفاعًا ليصبح 3857 جنيهًا للبيع و3840 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 9 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 3849 جنيهًا للبيع و3831 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 14 ليصل إلى 3000 جنيهًا للبيع و2987 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 7 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وارتفع سعر عيار 12 ليسجل 2571 جنيهًا للبيع و2560 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 6 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 12.

كما شهد سعر الاونصة ارتفاعًا بقيمة 356 جنيهًا ليبلغ 159961 جنيهًا للبيع و159250 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 159605 جنيهًا للبيع و158894 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 36000 جنيهًا للبيع و35840 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 80 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 35920 جنيهًا للبيع و 35760 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الخميس 10 أبريل الساعة 2:50 مساءً )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4480 جنيه للشراء، وللبيع 4500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 22400 جنيه للشراء، وللبيع 22500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 44800 جنيه للشراء، وللبيع 45000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 112000 جنيه للشراء، وللبيع 112500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 224000 جنيه للشراء، وللبيع 225000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 448000 جنيه للشراء، وللبيع 450000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 672000 جنيه للشراء، وللبيع 675000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 896000 جنيه للشراء، وللبيع 900000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 1120000 جنيه للشراء، وللبيع 1125000 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.