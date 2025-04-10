سعر الكتكوت الأبيض اليوم استقرار نسبي وسط تحركات حذرة في السوق

في ظل تحركات حذرة تشهدها أسواق الدواجن منذ بداية الأسبوع، سجل سعر الكتكوت الأبيض اليوم الخميس 10 أبريل 2025 استقرارًا نسبيًا في معظم الشركات، مع بعض الفروقات المحدودة التي تعكس تباين العرض والطلب، بالإضافة إلى تأثيرات أسعار الأعلاف وسعر الدولار مقابل الجنيه.

ويمثل هذا التقرير رصدًا دقيقًا لأحدث الأسعار في كبرى شركات إنتاج الكتاكيت، وتحليلاً لاتجاهات السوق والتوقعات للفترة المقبلة، مع نصائح مهمة للمربين والمستثمرين في قطاع الدواجن.

🐥 أسعار الكتكوت الأبيض اليوم في الشركات (10 أبريل 2025):

الشركة السعر بالجنيه القاهرة للدواجن 55 نيوهوب إيجيبت للدواجن 48 الوطنية 53.5 الوادي 47 العناني 51 مكة المكرمة 45 (أبيض) / 15 (ساسكو) / 15 (روزي) طنطـا للدواجن 0 نيوجين 50 عاصم الخزامي 40 القصبي 48

ملاحظة: شركة طنطا لم تُسجل سعرًا اليوم، ربما بسبب التوقف المؤقت في حركة البيع أو عدم وجود عرض كافٍ.

📈 قراءة تحليلية لأداء السوق اليوم:

1. شركات تتصدر المشهد:

سجلت شركة القاهرة للدواجن أعلى سعر لبيع الكتكوت الأبيض عند 55 جنيهًا، تلتها الوطنية بسعر 53.5 جنيه، ما يعكس ثقة بعض الشركات في استقرار السوق على المدى القصير.

2. شركات متوسطة السعر:

ظهرت شركات مثل العناني ونيوجين والقصبي بأسعار تتراوح بين 48 و51 جنيهًا، وهي الفئة الأكثر تداولًا في السوق حاليًا.

3. الأسعار الأقل:

سجلت شركات مثل عاصم الخزامي ومكة المكرمة أدنى الأسعار، ما يدل على وجود منافسة قوية من أجل جذب المربين الصغار الذين يسعون إلى خفض تكلفة الدورة الإنتاجية.

🐔 ما الذي يتحكم في سعر الكتكوت الأبيض؟

يُحدد سعر الكتكوت الأبيض يوميًا بناءً على مجموعة من العوامل أهمها:

تكاليف الأعلاف:

الارتفاع أو الانخفاض في أسعار الذرة والصويا ينعكس مباشرة على تكلفة إنتاج الكتكوت. سعر الدولار مقابل الجنيه:

مع استيراد معظم مكونات الأعلاف من الخارج، يؤثر سعر صرف الدولار على أسعار الكتاكيت بشكل غير مباشر. الطلب الموسمي:

تزداد حركة التربية في شهور محددة استعدادًا لمواسم مثل رمضان وعيد الأضحى، ما يرفع السعر مؤقتًا. الوضع الصحي في المزارع:

أي انتشار للأمراض قد يؤدي إلى تقليل الإنتاج وبالتالي ارتفاع السعر بسبب قلة المعروض.

💬 ماذا يقول التجار والمربون؟

في جولة سريعة مع بعض العاملين في القطاع:

قال “أ. خالد”، تاجر أعلاف بمحافظة المنوفية:

“السوق متماسك حاليًا، وفيه طلب ثابت من صغار المربين، بس الناس بقت تتحرك بحذر بعد ما زادت أسعار الأعلاف بشكل كبير.”

“السوق متماسك حاليًا، وفيه طلب ثابت من صغار المربين، بس الناس بقت تتحرك بحذر بعد ما زادت أسعار الأعلاف بشكل كبير.” بينما أشار أحد مربي الدواجن في الغربية إلى أن:

“الأسعار معقولة اليوم مقارنة بالأيام اللي فاتت، بس لسه الكتكوت محتاج يكون أقل من كده علشان نقدر نغطي التكلفة.”

🧮 مقارنة بين الأسعار خلال الأسبوع الأخير:

التاريخ متوسط السعر الأحد 6 أبريل 49 جنيه الإثنين 7 أبريل 50.5 جنيه الثلاثاء 8 أبريل 52 جنيه الأربعاء 9 أبريل 53 جنيه الخميس 10 أبريل 52.2 جنيه (متوسط أعلى الشركات)

يتضح من الجدول أن السعر يتجه للثبات بعد صعود تدريجي، وسط مخاوف من حدوث ارتفاعات مفاجئة في حال نقص المعروض أو ارتفاع مفاجئ في أسعار الأعلاف أو الدولار.

📌 نصائح مهمة للمربين اليوم:

تابع السعر لحظة بلحظة:

لا تشتري الكتاكيت بكميات كبيرة إلا بعد تأكدك من استقرار السعر في يوم الشراء. احسب تكلفة الدورة كاملة:

لا تنخدع بسعر الكتكوت فقط، واحسب تكلفة العلف، الرعاية، الأدوية، والبيع النهائي. احذر من الأسعار المبالغ فيها:

بعض السماسرة قد يعرضون أسعارًا مبالغًا فيها – اعتمد على مصادر موثوقة فقط.

🧭 توقعات الخبراء للسوق خلال الأيام المقبلة:

يتوقع خبراء الثروة الداجنة أن تشهد أسعار الكتكوت الأبيض تذبذبًا محدودًا خلال الأسبوع القادم، مع ترقب لاستقرار أسعار الأعلاف وتثبيت سعر الدولار. وقد يؤدي أي إعلان حكومي عن دعم القطاع أو استقرار أسعار الفائدة إلى تهدئة السوق وتحفيز الإنتاج المحلي.

💡 خلاصة اليوم:

سعر الكتكوت الأبيض اليوم يشير إلى حالة استقرار حذرة في السوق المصري، مع تحرك محدود في الأسعار لدى الشركات الكبرى. ما بين الترقب والتفاؤل، يظل قرار الشراء مسؤولية المربي، الذي يجب أن يكون أكثر وعيًا ودقة في قراراته المالية.