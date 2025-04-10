ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5126 للشراء في تحديث 04:10 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم الخميس 10 أبريل الساعة 4:10 مساءً. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

ارتفع سعر عيار 24 ليسجل 5149 جنيهًا للبيع و5126 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 6 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 24.

كما شهد سعر عيار 22 ارتفاعًا بقيمة 6 جنيهًا ليبلغ 4720 جنيهًا للبيع و4699 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 4714 جنيهًا للبيع و4693 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 21 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 4505 جنيهًا للبيع و4485 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 5 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 4500 جنيهًا للبيع و 4480 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 18 ليصل إلى 3861 جنيهًا للبيع و3844 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 4 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 3857 جنيهًا للبيع و3840 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 14 ارتفاعًا ليصل إلى 3003 جنيهًا للبيع و2990 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 3 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 3000 جنيهًا للبيع و2987 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 12 ارتفاعًا ليصبح 2574 جنيهًا للبيع و2563 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 3 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 2571 جنيهًا للبيع و2560 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر الاونصة ليصل إلى 160139 جنيهًا للبيع و159428 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 178 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما ارتفع سعر الجنيه الذهب ليسجل 36040 جنيهًا للبيع و35880 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 40 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الجنيه الذهب.

وشهد سعر الأونصة بالدولار تراجعًا بقيمة 0 جنيهًا ليبلغ 3120.36 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 3132.93 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الخميس 10 أبريل الساعة 4:10 مساءً )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4485 جنيه للشراء، وللبيع 4505 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 22425 جنيه للشراء، وللبيع 22525 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 44850 جنيه للشراء، وللبيع 45050 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 112125 جنيه للشراء، وللبيع 112625 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 224250 جنيه للشراء، وللبيع 225250 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 448500 جنيه للشراء، وللبيع 450500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 672750 جنيه للشراء، وللبيع 675750 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 897000 جنيه للشراء، وللبيع 901000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1121250 جنيه للشراء، وللبيع 1126250 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.