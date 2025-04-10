ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5137 للشراء في تحديث 04:20 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم الخميس 10 أبريل الساعة 4:20 مساءً. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

سجل سعر عيار 24 ارتفاعًا ليصل إلى 5160 جنيهًا للبيع و5137 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 11 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 5149 جنيهًا للبيع و5126 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 22 ارتفاعًا ليصبح 4730 جنيهًا للبيع و4709 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 10 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 4720 جنيهًا للبيع و4699 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 21 ليصل إلى 4515 جنيهًا للبيع و4495 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 10 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما ارتفع سعر عيار 18 ليسجل 3870 جنيهًا للبيع و3853 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 9 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 18.

وشهد سعر عيار 14 ارتفاعًا بقيمة 7 جنيهًا ليبلغ 3010 جنيهًا للبيع و2997 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 3003 جنيهًا للبيع و2990 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 12 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 2580 جنيهًا للبيع و2569 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 6 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 2574 جنيهًا للبيع و 2563 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر الاونصة ليصل إلى 160494 جنيهًا للبيع و159783 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 355 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 160139 جنيهًا للبيع و159428 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا ليصل إلى 36120 جنيهًا للبيع و35960 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 80 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 36040 جنيهًا للبيع و35880 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الخميس 10 أبريل الساعة 4:20 مساءً )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4495 جنيه للشراء، وللبيع 4515 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 22475 جنيه للشراء، وللبيع 22575 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 44950 جنيه للشراء، وللبيع 45150 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 112375 جنيه للشراء، وللبيع 112875 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 224750 جنيه للشراء، وللبيع 225750 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 449500 جنيه للشراء، وللبيع 451500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 674250 جنيه للشراء، وللبيع 677250 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 899000 جنيه للشراء، وللبيع 903000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1123750 جنيه للشراء، وللبيع 1128750 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.