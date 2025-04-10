ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5149 للشراء في تحديث 04:30 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 10 أبريل الساعة 4:30 مساءً. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

ارتفع سعر عيار 24 ليصل إلى 5171 جنيهًا للبيع و5149 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 12 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما ارتفع سعر عيار 22 ليسجل 4740 جنيهًا للبيع و4720 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 11 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 22.

وشهد سعر عيار 21 ارتفاعًا بقيمة 10 جنيهًا ليبلغ 4525 جنيهًا للبيع و4505 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 4515 جنيهًا للبيع و4495 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 18 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 3879 جنيهًا للبيع و3861 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 8 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 3870 جنيهًا للبيع و 3853 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 14 ليصل إلى 3017 جنيهًا للبيع و3003 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 6 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 3010 جنيهًا للبيع و2997 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 12 ارتفاعًا ليصل إلى 2586 جنيهًا للبيع و2574 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 5 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 2580 جنيهًا للبيع و2569 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الاونصة ارتفاعًا ليصبح 160850 جنيهًا للبيع و160139 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 356 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 160494 جنيهًا للبيع و159783 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 36200 جنيهًا للبيع و36040 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 80 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الخميس 10 أبريل الساعة 4:30 مساءً )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 4505 جنيه للشراء، وللبيع 4525 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 22525 جنيه للشراء، وللبيع 22625 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 45050 جنيه للشراء، وللبيع 45250 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 112625 جنيه للشراء، وللبيع 113125 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 225250 جنيه للشراء، وللبيع 226250 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 450500 جنيه للشراء، وللبيع 452500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 675750 جنيه للشراء، وللبيع 678750 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 901000 جنيه للشراء، وللبيع 905000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1126250 جنيه للشراء، وللبيع 1131250 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.