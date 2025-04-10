تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5143 للشراء في تحديث 04:55 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم الخميس 10 أبريل الساعة 4:55 مساءً. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

انخفض سعر عيار 24 ليصل إلى 5166 جنيهًا للبيع و5143 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 6 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 5171 جنيهًا للبيع و5149 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 22 انخفاضًا ليصل إلى 4735 جنيهًا للبيع و4714 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 6 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 4740 جنيهًا للبيع و4720 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 21 انخفاضًا ليصبح 4520 جنيهًا للبيع و4500 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 5 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 4525 جنيهًا للبيع و4505 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 18 ليصل إلى 3874 جنيهًا للبيع و3857 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 4 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما تراجع سعر عيار 14 ليسجل 3013 جنيهًا للبيع و3000 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 3 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 14.

وشهد سعر عيار 12 تراجعًا بقيمة 3 جنيهًا ليبلغ 2583 جنيهًا للبيع و2571 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 2586 جنيهًا للبيع و2574 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الاونصة انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 160672 جنيهًا للبيع و159961 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 178 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 160850 جنيهًا للبيع و 160139 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 36160 جنيهًا للبيع و36000 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 40 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 36200 جنيهًا للبيع و36040 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الخميس 10 أبريل الساعة 4:55 مساءً )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 4500 جنيه للشراء، وللبيع 4520 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 22500 جنيه للشراء، وللبيع 22600 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 45000 جنيه للشراء، وللبيع 45200 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 112500 جنيه للشراء، وللبيع 113000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 225000 جنيه للشراء، وللبيع 226000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 450000 جنيه للشراء، وللبيع 452000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 675000 جنيه للشراء، وللبيع 678000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 900000 جنيه للشراء، وللبيع 904000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1125000 جنيه للشراء، وللبيع 1130000 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.