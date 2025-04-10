ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5154 للشراء في تحديث 05:10 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم الخميس 10 أبريل الساعة 5:10 مساءً. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

شهد سعر عيار 24 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 5177 جنيهًا للبيع و5154 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 11 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 5166 جنيهًا للبيع و 5143 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 22 ليصل إلى 4746 جنيهًا للبيع و4725 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 11 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 4735 جنيهًا للبيع و4714 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 21 ارتفاعًا ليصل إلى 4530 جنيهًا للبيع و4510 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 10 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 4520 جنيهًا للبيع و4500 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 18 ارتفاعًا ليصبح 3883 جنيهًا للبيع و3866 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 9 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 3874 جنيهًا للبيع و3857 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 14 ليصل إلى 3020 جنيهًا للبيع و3007 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 7 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما ارتفع سعر عيار 12 ليسجل 2589 جنيهًا للبيع و2577 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 6 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 12.

كما شهد سعر الاونصة ارتفاعًا بقيمة 355 جنيهًا ليبلغ 161027 جنيهًا للبيع و160316 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 160672 جنيهًا للبيع و159961 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 36240 جنيهًا للبيع و36080 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 80 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 36160 جنيهًا للبيع و 36000 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر الأونصة بالدولار ليصل إلى 3152.98 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 0 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 3147.52 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الخميس 10 أبريل الساعة 5:10 مساءً )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4510 جنيه للشراء، وللبيع 4530 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 22550 جنيه للشراء، وللبيع 22650 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 45100 جنيه للشراء، وللبيع 45300 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 112750 جنيه للشراء، وللبيع 113250 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 225500 جنيه للشراء، وللبيع 226500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 451000 جنيه للشراء، وللبيع 453000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 676500 جنيه للشراء، وللبيع 679500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 902000 جنيه للشراء، وللبيع 906000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1127500 جنيه للشراء، وللبيع 1132500 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.