ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5166 للشراء في تحديث 05:30 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ الخميس 10 أبريل الساعة 5:30 مساءً. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

شهد سعر عيار 24 ارتفاعًا ليصبح 5189 جنيهًا للبيع و5166 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 12 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 5177 جنيهًا للبيع و5154 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 22 ليصل إلى 4756 جنيهًا للبيع و4735 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 10 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما ارتفع سعر عيار 21 ليسجل 4540 جنيهًا للبيع و4520 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 10 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 21.

كما شهد سعر عيار 18 ارتفاعًا بقيمة 8 جنيهًا ليبلغ 3891 جنيهًا للبيع و3874 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 3883 جنيهًا للبيع و3866 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 14 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 3027 جنيهًا للبيع و3013 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 6 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 3020 جنيهًا للبيع و 3007 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 12 ليصل إلى 2594 جنيهًا للبيع و2583 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 6 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 2589 جنيهًا للبيع و2577 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر الاونصة ارتفاعًا ليصل إلى 161383 جنيهًا للبيع و160672 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 356 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 161027 جنيهًا للبيع و160316 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا ليصبح 36320 جنيهًا للبيع و36160 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 80 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 36240 جنيهًا للبيع و36080 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الخميس 10 أبريل الساعة 5:30 مساءً )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4520 جنيه للشراء، وللبيع 4540 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 22600 جنيه للشراء، وللبيع 22700 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 45200 جنيه للشراء، وللبيع 45400 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 113000 جنيه للشراء، وللبيع 113500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 226000 جنيه للشراء، وللبيع 227000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 452000 جنيه للشراء، وللبيع 454000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 678000 جنيه للشراء، وللبيع 681000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 904000 جنيه للشراء، وللبيع 908000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1130000 جنيه للشراء، وللبيع 1135000 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.