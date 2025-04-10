ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5171 للشراء في تحديث 05:35 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم الخميس 10 أبريل الساعة 5:35 مساءً. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

شهد سعر عيار 24 ارتفاعًا بقيمة 5 جنيهًا ليبلغ 5194 جنيهًا للبيع و5171 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 5189 جنيهًا للبيع و5166 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 22 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 4761 جنيهًا للبيع و4740 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 5 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 4756 جنيهًا للبيع و 4735 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 21 ليصل إلى 4545 جنيهًا للبيع و4525 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 5 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 4540 جنيهًا للبيع و4520 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 18 ارتفاعًا ليصل إلى 3896 جنيهًا للبيع و3879 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 5 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 3891 جنيهًا للبيع و3874 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 14 ارتفاعًا ليصبح 3030 جنيهًا للبيع و3017 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 4 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 3027 جنيهًا للبيع و3013 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 12 ليصل إلى 2597 جنيهًا للبيع و2586 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 3 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وارتفع سعر الاونصة ليسجل 161560 جنيهًا للبيع و160850 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 178 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الاونصة.

وشهد سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا بقيمة 40 جنيهًا ليبلغ 36360 جنيهًا للبيع و36200 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 36320 جنيهًا للبيع و36160 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الأونصة بالدولار انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 3166.26 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 0 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 3152.98 جنيهًا للبيع و 0 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الخميس 10 أبريل الساعة 5:35 مساءً )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 4525 جنيه للشراء، وللبيع 4545 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 22625 جنيه للشراء، وللبيع 22725 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 45250 جنيه للشراء، وللبيع 45450 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 113125 جنيه للشراء، وللبيع 113625 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 226250 جنيه للشراء، وللبيع 227250 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 452500 جنيه للشراء، وللبيع 454500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 678750 جنيه للشراء، وللبيع 681750 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 905000 جنيه للشراء، وللبيع 909000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1131250 جنيه للشراء، وللبيع 1136250 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.