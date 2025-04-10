ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5189 للشراء في تحديث 05:40 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم الخميس 10 أبريل الساعة 5:40 مساءً. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

ارتفع سعر عيار 24 ليسجل 5211 جنيهًا للبيع و5189 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 18 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 24.

وشهد سعر عيار 22 ارتفاعًا بقيمة 16 جنيهًا ليبلغ 4777 جنيهًا للبيع و4756 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 4761 جنيهًا للبيع و4740 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 21 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 4560 جنيهًا للبيع و4540 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 15 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 4545 جنيهًا للبيع و 4525 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 18 ليصل إلى 3909 جنيهًا للبيع و3891 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 12 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 3896 جنيهًا للبيع و3879 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 14 ارتفاعًا ليصل إلى 3040 جنيهًا للبيع و3027 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 10 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 3030 جنيهًا للبيع و3017 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 12 ارتفاعًا ليصبح 2606 جنيهًا للبيع و2594 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 8 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 2597 جنيهًا للبيع و2586 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر الاونصة ليصل إلى 162094 جنيهًا للبيع و161383 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 533 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وارتفع سعر الجنيه الذهب ليسجل 36480 جنيهًا للبيع و36320 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 120 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الجنيه الذهب.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الخميس 10 أبريل الساعة 5:40 مساءً )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4540 جنيه للشراء، وللبيع 4560 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 22700 جنيه للشراء، وللبيع 22800 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 45400 جنيه للشراء، وللبيع 45600 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 113500 جنيه للشراء، وللبيع 114000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 227000 جنيه للشراء، وللبيع 228000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 454000 جنيه للشراء، وللبيع 456000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 681000 جنيه للشراء، وللبيع 684000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 908000 جنيه للشراء، وللبيع 912000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1135000 جنيه للشراء، وللبيع 1140000 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.