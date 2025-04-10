تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5177 للشراء في تحديث 06:05 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم الخميس 10 أبريل الساعة 6:05 مساءً. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

تراجع سعر عيار 24 ليسجل 5200 جنيهًا للبيع و5177 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 17 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 24.

وشهد سعر عيار 22 تراجعًا بقيمة 15 جنيهًا ليبلغ 4767 جنيهًا للبيع و4746 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 4782 جنيهًا للبيع و4761 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 21 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 4550 جنيهًا للبيع و4530 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 15 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 4565 جنيهًا للبيع و 4545 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 18 ليصل إلى 3900 جنيهًا للبيع و3883 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 13 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 3913 جنيهًا للبيع و3896 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 14 انخفاضًا ليصل إلى 3033 جنيهًا للبيع و3020 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 10 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 3043 جنيهًا للبيع و3030 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 12 انخفاضًا ليصبح 2600 جنيهًا للبيع و2589 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 8 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 2609 جنيهًا للبيع و2597 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر الاونصة ليصل إلى 161738 جنيهًا للبيع و161027 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 533 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وتراجع سعر الجنيه الذهب ليسجل 36400 جنيهًا للبيع و36240 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 120 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الجنيه الذهب.

كما شهد سعر الأونصة بالدولار تراجعًا بقيمة 0 جنيهًا ليبلغ 3156.81 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 3166.26 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الخميس 10 أبريل الساعة 6:05 مساءً )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4530 جنيه للشراء، وللبيع 4550 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 22650 جنيه للشراء، وللبيع 22750 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 45300 جنيه للشراء، وللبيع 45500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 113250 جنيه للشراء، وللبيع 113750 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 226500 جنيه للشراء، وللبيع 227500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 453000 جنيه للشراء، وللبيع 455000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 679500 جنيه للشراء، وللبيع 682500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 906000 جنيه للشراء، وللبيع 910000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1132500 جنيه للشراء، وللبيع 1137500 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.