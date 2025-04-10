تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5171 للشراء في تحديث 06:15 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 10 أبريل الساعة 6:15 مساءً. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

سجل سعر عيار 24 انخفاضًا ليصل إلى 5200 جنيهًا للبيع و5171 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 6 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 5200 جنيهًا للبيع و5177 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 22 انخفاضًا ليصبح 4767 جنيهًا للبيع و4740 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 6 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 4767 جنيهًا للبيع و4746 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 21 ليصل إلى 4550 جنيهًا للبيع و4525 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 5 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما تراجع سعر عيار 18 ليسجل 3900 جنيهًا للبيع و3879 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 4 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 18.

وشهد سعر عيار 14 تراجعًا بقيمة 3 جنيهًا ليبلغ 3033 جنيهًا للبيع و3017 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 3033 جنيهًا للبيع و3020 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 12 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 2600 جنيهًا للبيع و2586 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 3 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 2600 جنيهًا للبيع و 2589 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر الاونصة ليصل إلى 161738 جنيهًا للبيع و160850 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 177 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 161738 جنيهًا للبيع و161027 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب انخفاضًا ليصل إلى 36400 جنيهًا للبيع و36200 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 40 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 36400 جنيهًا للبيع و36240 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الخميس 10 أبريل الساعة 6:15 مساءً )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4525 جنيه للشراء، وللبيع 4550 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 22625 جنيه للشراء، وللبيع 22750 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 45250 جنيه للشراء، وللبيع 45500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 113125 جنيه للشراء، وللبيع 113750 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 226250 جنيه للشراء، وللبيع 227500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 452500 جنيه للشراء، وللبيع 455000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 678750 جنيه للشراء، وللبيع 682500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 905000 جنيه للشراء، وللبيع 910000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 1131250 جنيه للشراء، وللبيع 1137500 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.