تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5063 للشراء في تحديث 07:10 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 10 أبريل الساعة 7:10 مساءً. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

انخفض سعر عيار 24 ليصل إلى 5086 جنيهًا للبيع و5063 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 120 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 5206 جنيهًا للبيع و5183 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 22 انخفاضًا ليصل إلى 4662 جنيهًا للبيع و4641 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 110 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 4772 جنيهًا للبيع و4751 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 21 انخفاضًا ليصبح 4450 جنيهًا للبيع و4430 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 105 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 4555 جنيهًا للبيع و4535 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 18 ليصل إلى 3814 جنيهًا للبيع و3797 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 90 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما تراجع سعر عيار 14 ليسجل 2967 جنيهًا للبيع و2953 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 70 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 14.

كما شهد سعر عيار 12 تراجعًا بقيمة 60 جنيهًا ليبلغ 2543 جنيهًا للبيع و2531 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 2603 جنيهًا للبيع و2591 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الاونصة انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 158184 جنيهًا للبيع و157473 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 3732 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 161916 جنيهًا للبيع و 161205 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 35600 جنيهًا للبيع و35440 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 840 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 36440 جنيهًا للبيع و36280 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر الأونصة بالدولار انخفاضًا ليصل إلى 3160.01 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 0 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 3162.46 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الخميس 10 أبريل الساعة 7:10 مساءً )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4430 جنيه للشراء، وللبيع 4450 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 22150 جنيه للشراء، وللبيع 22250 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 44300 جنيه للشراء، وللبيع 44500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 110750 جنيه للشراء، وللبيع 111250 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 221500 جنيه للشراء، وللبيع 222500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 443000 جنيه للشراء، وللبيع 445000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 664500 جنيه للشراء، وللبيع 667500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 886000 جنيه للشراء، وللبيع 890000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 1107500 جنيه للشراء، وللبيع 1112500 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.