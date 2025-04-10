ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5189 للشراء في تحديث 08:00 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ الخميس 10 أبريل الساعة 8:00 مساءً. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

ارتفع سعر عيار 24 ليصل إلى 5211 جنيهًا للبيع و5189 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 12 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما ارتفع سعر عيار 22 ليسجل 4777 جنيهًا للبيع و4756 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 10 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 22.

وشهد سعر عيار 21 ارتفاعًا بقيمة 10 جنيهًا ليبلغ 4560 جنيهًا للبيع و4540 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 4550 جنيهًا للبيع و4530 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 18 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 3909 جنيهًا للبيع و3891 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 8 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 3900 جنيهًا للبيع و 3883 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 14 ليصل إلى 3040 جنيهًا للبيع و3027 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 7 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 3033 جنيهًا للبيع و3020 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 12 ارتفاعًا ليصل إلى 2606 جنيهًا للبيع و2594 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 5 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 2600 جنيهًا للبيع و2589 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الاونصة ارتفاعًا ليصبح 162094 جنيهًا للبيع و161383 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 356 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 161738 جنيهًا للبيع و161027 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 36480 جنيهًا للبيع و36320 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 80 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الخميس 10 أبريل الساعة 8:00 مساءً )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4540 جنيه للشراء، وللبيع 4560 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 22700 جنيه للشراء، وللبيع 22800 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 45400 جنيه للشراء، وللبيع 45600 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 113500 جنيه للشراء، وللبيع 114000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 227000 جنيه للشراء، وللبيع 228000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 454000 جنيه للشراء، وللبيع 456000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 681000 جنيه للشراء، وللبيع 684000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 908000 جنيه للشراء، وللبيع 912000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1135000 جنيه للشراء، وللبيع 1140000 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.