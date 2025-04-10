تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5177 للشراء في تحديث 08:10 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 10 أبريل الساعة 8:10 مساءً. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

انخفض سعر عيار 24 ليصل إلى 5200 جنيهًا للبيع و5177 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 12 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما تراجع سعر عيار 22 ليسجل 4767 جنيهًا للبيع و4746 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 10 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 22.

كما شهد سعر عيار 21 تراجعًا بقيمة 10 جنيهًا ليبلغ 4550 جنيهًا للبيع و4530 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 4560 جنيهًا للبيع و4540 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 18 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 3900 جنيهًا للبيع و3883 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 8 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 3909 جنيهًا للبيع و 3891 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 14 ليصل إلى 3033 جنيهًا للبيع و3020 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 7 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 3040 جنيهًا للبيع و3027 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 12 انخفاضًا ليصل إلى 2600 جنيهًا للبيع و2589 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 5 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 2606 جنيهًا للبيع و2594 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الاونصة انخفاضًا ليصبح 161738 جنيهًا للبيع و161027 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 356 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 162094 جنيهًا للبيع و161383 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 36400 جنيهًا للبيع و36240 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 80 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وتراجع سعر الأونصة بالدولار ليسجل 3161.12 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 0 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الأونصة بالدولار.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الخميس 10 أبريل الساعة 8:10 مساءً )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 4530 جنيه للشراء، وللبيع 4550 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 22650 جنيه للشراء، وللبيع 22750 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 45300 جنيه للشراء، وللبيع 45500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 113250 جنيه للشراء، وللبيع 113750 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 226500 جنيه للشراء، وللبيع 227500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 453000 جنيه للشراء، وللبيع 455000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 679500 جنيه للشراء، وللبيع 682500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 906000 جنيه للشراء، وللبيع 910000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1132500 جنيه للشراء، وللبيع 1137500 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.