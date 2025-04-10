تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5171 للشراء في تحديث 08:25 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم الخميس 10 أبريل الساعة 8:25 مساءً. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

شهد سعر عيار 24 تراجعًا بقيمة 6 جنيهًا ليبلغ 5194 جنيهًا للبيع و5171 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 5200 جنيهًا للبيع و5177 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 22 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 4761 جنيهًا للبيع و4740 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 6 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 4767 جنيهًا للبيع و 4746 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 21 ليصل إلى 4545 جنيهًا للبيع و4525 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 5 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 4550 جنيهًا للبيع و4530 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 18 انخفاضًا ليصل إلى 3896 جنيهًا للبيع و3879 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 4 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 3900 جنيهًا للبيع و3883 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 14 انخفاضًا ليصبح 3030 جنيهًا للبيع و3017 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 3 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 3033 جنيهًا للبيع و3020 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 12 ليصل إلى 2597 جنيهًا للبيع و2586 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 3 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما تراجع سعر الاونصة ليسجل 161560 جنيهًا للبيع و160850 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 177 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الاونصة.

كما شهد سعر الجنيه الذهب تراجعًا بقيمة 40 جنيهًا ليبلغ 36360 جنيهًا للبيع و36200 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 36400 جنيهًا للبيع و36240 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الخميس 10 أبريل الساعة 8:25 مساءً )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4525 جنيه للشراء، وللبيع 4545 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 22625 جنيه للشراء، وللبيع 22725 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 45250 جنيه للشراء، وللبيع 45450 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 113125 جنيه للشراء، وللبيع 113625 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 226250 جنيه للشراء، وللبيع 227250 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 452500 جنيه للشراء، وللبيع 454500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 678750 جنيه للشراء، وللبيع 681750 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 905000 جنيه للشراء، وللبيع 909000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1131250 جنيه للشراء، وللبيع 1136250 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.